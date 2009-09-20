В Тернополе выкуют "Дерево счастья"

Сегодня в Тернополе состоится Фестиваль кузнечного искусства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО “Батькивщина”, которая организует фестиваль, в рамках мероприятия на набережной Тернопольского пруда будет установлено кованое “Дерево счастья” высотой 2,7 м. В листьях будут выточены дырочки, чтобы сразу после венчания молодожены могли повесить на нем свои замки, загадать желание, а ключи выбросить в пруд, чтобы никто и никогда этому не помешал.

Дерево будет весить 350 кг и сможет выдержать 150 кг замков. По замыслу организаторов, это дерево будет символизировать вечное счастье и любовь, на нем будут кованые птички, улитка, гнездышко. “Дерево счастья” обработают специальным раствором, чтобы железо не поддавалось коррозии.

Участие в фестивале примут кузнецы из Западной Украины. Гости фестиваля смогут приобрести кованые изделия, а также ознакомиться с тонкостями кузнечного ремесла.