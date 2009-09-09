Больным киевским каштанам будут делать уколы по 30 долларов

Вскоре столичные каштаны пройдут курс лечения. Из почти 2 млн. символических для столицы деревьев 70% поражены вредителями.

Как пишет муниципальная газета «Хрещатик» (№120), популярный некогда метод внешней обработки пестицидами признан опасным для здоровья киевлян. Поэтому препаратом будут не обрызгивать, а вводить его в древесину. Какой именно препарат применить - пока решает профильное управление вместе с научными работниками. Это же ведомство в недельный срок должно предложить, куда вывозить опавшую листву, ведь в нем зимуют личинки моли.

Соответствующие решения были приняты во время специального совещания в мэрии Киева, которую провел заместитель председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ, пишет газета.

«Ждать больше нельзя, каштаны нужно немедленно спасать. В настоящее время в столице насчитывается 1,5-2 миллиона каштанов. Однако семьдесят процентов из них поражены. Если не принять меры, символ Киева съедят вредители», - подчеркнул И.ДОБРУЦКИЙ.

Издание отмечает, что в прошлом году в столице снесли свыше 14 тыс. деревьев сухостоев. Из них почти 10 тыс. каштанов. Сейчас обследуют еще столько же. Защитники природы бьют тревогу: деревьев в городе погибает больше, чем их высаживают.

По данным «Газеты по-киевски” (от 9 сентября 2009 г.), стоимость одной инъекции составляет 25-30 дол. Способ введения инъекций в ствол применяется в Польше, Венгрии, Франции.

В то же время решение по такому методу лечения еще должна утвердить Киеврада, поэтому на ближайшее ее заседание планируют вынести соответствующий проект решения.