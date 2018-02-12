Пример профессионализма: танцовщица на карнавале едва не осталась без трусов и продолжила выступление (видео)

Остатки своего нижнего белья танцовщица Тарин Лопес, вызвавшая восторг у публики, придерживала рукой в стратегическом месте.

На карнавале в бразильском городе Сан-Паулу настоящей героиней назвали танцовщицу Тарин Лопес. Тарин храбро продолжала танцевать несмотря на то, что на ней порвались ее трусики-стринги — прямо во время парада представителей школ самбы.

Лопес, будучи настоящей профессионалкой не смутилась и продолжала выступление. Остатки своего нижнего белья Лопес, вызвавшая восторг у публики, придерживала рукой в стратегическом месте, как пишут "Факты и комментарии".

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«Мне нужно было продолжать танцевать, при этом я старалась, чтобы трусы не свалились с меня полностью», — рассказала позже Тарин в интервью. После прохождения парада она спешно обвязала вокруг бедер пожертвованную кем-то рубашку.

«Должна сказать, что восхищаюсь проявленной ею силой духа. Многие люди на ее месте впали бы в отчаяние», — написала одна из пользовательниц соцсети Twitter. «Это похоже на страшный сон, когда тебе снится, что ты оказываешься голым на публике. Но она справилась с этим великолепно», — пишет другой.

Видео: Viral World Gadariya