"Путин и пустота": соцсети смеются над бюллетенями на президентских выборах РФ (фото)

В соцсетях обратили внимание на лаконичность в описании биографии напротив фамилии Путина.

ЦИК РФ показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года.

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Как можно увидеть, в нем перечислены 8 зарегистрированных кандидатов. Но в соцсетях обратили внимание на одну интересную деталь: напротив одного из кандидатов поля с биографией не густо заполнены, если сравнивать с другими. Президента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.

Наконец-то опубликовали будущий бюллетень pic.twitter.com/oNokozkSvm — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 8, 2018

Даже просто внешний вид бюллетеня и его верстка ещё одна причина не ходить на выборы. Это же просто стыд. Перевыборы Путина. Не участвуйте в этом. Бойкот. Забастовка избирателей. pic.twitter.com/ulwu2NBKLk — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2018

Вот так должен выглядеть бюллетень президентских выборов 18 марта 2018 года ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba — ВИКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018

Сразу видно кто тут "I'm the boss" pic.twitter.com/8HTiVZU0bf — No Comments (@zexep) February 8, 2018

Путин даже здесь всех олухов переиграл. Смотри, не промахнись! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc — Виктор Кожухарь (@vitiok78) February 8, 2018

Если идея самовыдвижения была ради того чтобы Путин визуально выделялся в бюллетене, то это гениально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1 — Алексей Проворов (@provorov) February 8, 2018

В сети гуляет вот такой бюллетень.

Его составители не зря свой хлеб едят pic.twitter.com/hVkK10mxBG — Командир Полка (@kompolk) February 8, 2018

очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018 пацаны, а где тут путин, я что-то никак не разгляжу, не очень понятно. такой сложный бюллетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn — Психогенная фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018

«Ведомости» опубликовали бюллетень президентских выборов, утвержденный в ЦИК РФ



Крутым парням не нужны лишние слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm — Лентач (@the_lentach) February 8, 2018