"Путин и пустота": соцсети смеются над бюллетенями на президентских выборах РФ (фото)
ЦИК РФ показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года.
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Как можно увидеть, в нем перечислены 8 зарегистрированных кандидатов. Но в соцсетях обратили внимание на одну интересную деталь: напротив одного из кандидатов поля с биографией не густо заполнены, если сравнивать с другими. Президента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.
Наконец-то опубликовали будущий бюллетень pic.twitter.com/oNokozkSvm— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 8, 2018
Даже просто внешний вид бюллетеня и его верстка ещё одна причина не ходить на выборы. Это же просто стыд. Перевыборы Путина. Не участвуйте в этом. Бойкот. Забастовка избирателей. pic.twitter.com/ulwu2NBKLk— Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2018
Вот так должен выглядеть бюллетень президентских выборов 18 марта 2018 года ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba— ВИКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018
Сразу видно кто тут "I'm the boss" pic.twitter.com/8HTiVZU0bf— No Comments (@zexep) February 8, 2018
Путин даже здесь всех олухов переиграл. Смотри, не промахнись! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc— Виктор Кожухарь (@vitiok78) February 8, 2018
Путин и пустота. pic.twitter.com/mR3HtOKle2— antisfen (@antisfen74) February 8, 2018
Если идея самовыдвижения была ради того чтобы Путин визуально выделялся в бюллетене, то это гениально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1— Алексей Проворов (@provorov) February 8, 2018
В сети гуляет вот такой бюллетень.— Командир Полка (@kompolk) February 8, 2018
Его составители не зря свой хлеб едят pic.twitter.com/hVkK10mxBG
очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe— Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018
пацаны, а где тут путин, я что-то никак не разгляжу, не очень понятно. такой сложный бюллетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn— Психогенная фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018
«Ведомости» опубликовали бюллетень президентских выборов, утвержденный в ЦИК РФ— Лентач (@the_lentach) February 8, 2018
Крутым парням не нужны лишние слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm
Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.— Артём Дерягин (@DerArto) February 8, 2018
Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97