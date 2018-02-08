"Путин и пустота": соцсети смеются над бюллетенями на президентских выборах РФ (фото)

14:32, 08 февраля 2018
Курьёзы
5670 1
У Путина все максимально лаконично / фото twitter.com/DerArto

Читайте такжеПредвыборные домены Путина "прогнозируют" его правление до 2042 года

Как можно увидеть, в нем перечислены 8 зарегистрированных кандидатов. Но в соцсетях обратили внимание на одну интересную деталь: напротив одного из кандидатов поля с биографией не густо заполнены, если сравнивать с другими. Президента РФ уже начали троллить из-за такого бюллетеня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #бюллетень в РФ#Путин в бюллетене