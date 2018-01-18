Мертвая женщина родила ребенка в гробу

16:06, 18 января 2018
Курьёзы
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Мертворожденного ребенка похоронили в одном гробу с матерью. Сотрудники похоронного бюро были потрясены произошедшим.

На момент смерти женщина была на девятом месяце беременности / angel.tom.ru

33-летняя жительница южноафриканской Мбизаны родила после смерти. Накануне церемонии похорон, через 10 дней после смерти, сотрудники похоронного бюро обнаружили в ее гробу младенца.

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"Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я в этом бизнесе более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах", - рассказал Times Live один из сотрудников бюро.

Издание узнало, что женщина была на девятом месяце беременности на момент смерти. Мертворожденный ребенок был похоронен в одном гробу со своей матерью.

Газета Daily Dispatch обратилась к ряду медицинских специалистов, которые заявили, "рождение" могло произойти в результате сокращения мышц после смерти.

Как сообщал УНИАН, заключенный в испанской тюрьме очнулся в больничном морге, где он оказался после того, как три медика констатировали его смерть.

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