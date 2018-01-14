На Гавайях ошибочно объявили ракетную тревогу

Тихоокеанское командование армии США проинформировало, что сообщение об угрозе баллистических ракет на Гавайях было выпущено ошибочно.

Как передает Reuters, предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны, было рекомендовано немедленно найти укрытие.

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Представитель командования сказал, что он «не обнаружил угрозы баллистических ракет для Гавайских островов», и что сообщение было отправлено по ошибке.

Начато расследование произошедшего.