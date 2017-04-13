Разрешение на клубничку: россияне после полгода запрета снова смогут смотреть Pornhub

В России после полугодового запрета, открыли доступ к сайту с контентом для взрослых Pornhub. Об этом рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, передает TJournal.

Он заявил, что доступ к ресурсу был открыт еще 7 апреля по решению суда, а дело ресурса отправили на новое рассмотрение.

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В то же время отмечается, что пользователям доступна только международная версия сайта. Версия на домене .ru до сих пор закрыта. Также удалось установить, что доступ к сайту разблокировали не все провайдеры.

Ранее в решении суда о запрете была указана только русскоязычная версия сайта, и после ее блокировки Роскомнадзором международная версия продолжала оставаться открытой для российских пользователей. Однако, год назад была запрещена и англоязычная версия сайта. Издание сообщает, что, судя по всему, сейчас на просмотр отправлено именно это дело.

В России дважды пытались ограничить доступ россиян к зарубежному интернет-порно: в 2015 году Роскомнадзор внес 11 крупных порносайтов в список заблокированных ресурсов. Тогда суд признал, что ресурсы попадают под действие закона о защите детей от вредной информации.