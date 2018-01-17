Режиссер "Стражей Галактики" предложил $100 тысяч за взвешивание Трампа на "точных весах"

Режиссер супергеройского фильма «Стражи Галактики» Джеймс Ганн предложил $100 тыс. за взвешивание президента США Дональда Трампа на «точных весах».

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так он отреагировал на заявление лечащего врача главы государства Рони Джексона, согласно которому Трампу, вес которого составляет около 108 кг, стоит сбросить четыре-пять килограммов.

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По словам Ганна, он готов передать $100 тыс. в любимую благотворительную организацию президента, если тот встанет на «точные весы» в присутствии «не предвзятого» медика, кандидатуру которого одобрят и режиссер, и глава государства.

Для сравнения режиссер привел бейсболиста Альберта Пухольса, рост и вес которого практически совпадают с соответствующими заявленными показателями Трампа.