Врач Белого дома засвидетельствовал "отличное" состояние здоровья Дональда Трампа (видео)

Президент США Дональд Трамп имеет отличное состояние здоровья, сообщил во вторник, 16 января, врач Белого дома Ронни Джексон.

Об этом пишет DW.

"У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье", - сказал Джексон на брифинге для журналистов после первого медицинского осмотра Дональда Трампа на посту президента США. Он отметил, что вероятнее всего состояние здоровья Трампа будет оставаться хорошим на протяжении всего срока его президентства.

Также врач добавил, что, судя по результатам когнитивного теста, который президент США прошел в рамках медобследование, у него нет психических отклонений. В частности, Дональду Трампу предложили ответить на вопрос Монреальской шкалы когнитивной оценки, разработанной для диагностики болезни Альцгеймера. Он набрал 30 из 30 баллов.

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Американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108,4 килограмма, рост - 190 сантиметров. В состоянии покоя его сердце делает 68 ударов в минуту, а артериальное давление - 122 на 74. Он не страдает нарушениями сердечной деятельности, а уровень холестерина в его организме немного превышает норму, поэтому врач рекомендовал Трампу сбросить несколько килограммов.

Скандал вокруг состояния психического здоровья американского президента поднялся после выхода книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа". Группа конгрессменов США обратилась к профессору психиатрии из Йельского университета Бенд Ли, чтобы она оценила психическое здоровье американского президента. Сам он заявил, что является психически устойчивым человеком, и назвал себя "гением".