На "брюхе" сквозь снег: в США водитель решил "прорваться" через снежную бурю на кабриолете (видео)

В городе Кренстон (штат Род-Айленд, США) водитель автомобиля Mercedes с откидным верхом выехал на улицы, несмотря на обильный снегопад.

Видео отчаянной поездки, опубликованное в Facebook телеканала WJAR, покорило сеть, за несколько дней собрав более 3 млн просмотров.

На видео можна видеть, как кабриолет уверенно преодолевает снежные заносы, несмотря на холод и снег в салоне авто.

Читайте такжеNASA показали мировую карту температурных аномалийРанее сообщалось, что восточное побережье Северной Америки страдает из-за "циклона-бомбы". Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде.

Термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна.

Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем у многих настоящих бомб.