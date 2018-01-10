"Легитимный вернулся!": в Харькове остановили водителя с "правами" Януковича (фото)
16:34, 10 января 2018Курьёзы
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Сотрудница патрульной полиции показала предъявленные водителем "права" на имя "легитимного".
В Харькове патрульные остановили "Януковича" / фото facebook.com/Ляна Теремкова
В Харькове патрульные остановили BMW, водитель которого предъявил "права" на имя беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудница полиции Ляна Теремкова.
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"Он вернулся! Харьковские патрульные остановили BMW, водитель утверждает, что он - легитимный! В общем, весело у ребят смена началась", - сообщила она.
Ранее СМИ сообщали, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко хочет запретить въезд в "республику" бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и другим политикам.
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