"Легитимный вернулся!": в Харькове остановили водителя с "правами" Януковича (фото)

В Харькове патрульные остановили BMW, водитель которого предъявил "права" на имя беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудница полиции Ляна Теремкова.

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"Он вернулся! Харьковские патрульные остановили BMW, водитель утверждает, что он - легитимный! В общем, весело у ребят смена началась", - сообщила она.

Ранее СМИ сообщали, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко хочет запретить въезд в "республику" бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и другим политикам.