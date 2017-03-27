Захарченко хочет запретить въезд Януковичу и Ко в "ДНР"

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко хочет запретить въезд в «республику» бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и другим политикам, пишут «РИА Новости»

"Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова ... давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С предателями нам делать нечего", - предложил Захарченко, «спикеру парламента республики» Денису Пушиліну.

Читайте такжеСМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России

Он также добавил, что по-прежнему считает Януковича президентом Украины, но отметил, что в случае возвращения в страну, тот должен отправиться в Киев, а не "ДНР".

"Янукович по факту президент, потому что он не сдавал полномочия ... но он сбежал из Киева, в Киев должен вернуться", - сказал Захарченко.

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился считать линию разграничения между подконтрольной Украине и оккупированной боевиками территориями "государственной границей".