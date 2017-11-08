В Германии полиция задержала парня с 35-сантиметровым питоном в штанах

В немецком городе Дармштадт полиция задержала пьяного молодого человека, у которого в штанах оказался питон.

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19-летнего парня задержали после того, как на него правоохранителям пожаловались местные жители. Полиция после приезда на вызов заметила "странную значительную выпуклость в его штанах", передает ВВС.

Задержанный рассказал офицерам, что у него в штанах змея, и вытащил оттуда 35-сантиметрового питона. Сейчас сотрудники полиции проверяют, не нарушил ли парень законы о защите животных.

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