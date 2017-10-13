В Китае женщина нашла 52-килограммового удава в стиральной машине (видео)
13:41, 13 октября 2017Курьёзы
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В центре животное взвесили - оказалось, оно весит целых 52 килограмма.
В юго-восточной части Китая, в одном из городов провинции Гуандун женщина обнаружила 52-килограммового удава. Он лежал просто в стиральной машине, передает People's Daily, China.
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Так, китаянка услышала шум внутри стиральной машины и выяснила, что в ней находится удав. Его позже забрали в центр спасения и реабилитации.
Удав - неядовитая змея, в Китае считается охраняемым видом.
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