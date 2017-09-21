"Грибники фотографировали и смеялись": российские военные утопили танк на учениях в Беларуси
15:20, 21 сентября 2017Курьёзы
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Также, по словам местных жителей, российские военные регулярно выезжали за пределы полигона для стрельб.
Российская техника на станции Верейцы / фото belsat.eu
Во время российско-белорусских учений "Запад-2017" военные РФ утопили танк в водоеме. Об этом сообщает "Белста".
Инцидент произошел возле белорусской деревни Верейцы. Местные жители сообщают, что экипаж утопил танк в водоеме.
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"На днях россияне утопили танк в водоеме – грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют", – говорит он.
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