"Грибники фотографировали и смеялись": российские военные утопили танк на учениях в Беларуси

Во время российско-белорусских учений "Запад-2017" военные РФ утопили танк в водоеме. Об этом сообщает "Белста".

Инцидент произошел возле белорусской деревни Верейцы. Местные жители сообщают, что экипаж утопил танк в водоеме.

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"На днях россияне утопили танк в водоеме – грибники фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют", – говорит он.

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