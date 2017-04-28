А в декольте Путин сидит: в России выпустили "патриотические" футболки (фото, видео)

В России выпустили откровенные футболки с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

Читайте такжеВ храме на Львовщине появилась фреска с горящим в аду Путиным (видео)

Вместо сердца в руках – огромный вырез, который обнажает пышные женские груди. Есть еще похожий вариант с вырезанной картой России.

Замысел принадлежит проекту "Сеть", который активно пропагандирует путинские идеи. Впрочем, в сети футболки не оценили даже россияне, назвав их безвкусицей.

Ранее в сети появились фото "необычной" яхты, на носу которой размещена скульптура президента РФ Владимира Путина.