В шотландской полиции обнаружилось десять «джедаев»
Религия или культ?
Десять сотрудников шотландской полиции при заполнении анкет указали в качестве исповедуемой религии "джедаизм" - в честь рыцарей-джедаев из известной киноэпопеи "Звездные войны", сообщает Би-би-си.
Курьезная информация обнаружилась в результате официального запроса при проведении анализа работы полиции округа Стратклайд в Шотландии.
Выяснилось, что восемь офицеров полиции и двое гражданских сотрудников в анкетах указали "джедаизм" в качестве исповедуемой религии. Полиция округа Стратклайд пока остается единственной известной в Соединенном Королевстве полицейской службой, где работают "джедаи".
Культ рыцарей-джедаев из популярного фильма Джорджа Лукаса "Звездные войны" в Великобритании силен настолько, что в прошлом году братья Барни и Дэниел Джонсы основали Церковь джедаев Соединенного Королевства, последователи которой соблюдают различные джедайские ритуалы, согласно сценарию "Звездных войн".
В ходе национальной переписи населения 2001 года около 390 тысяч жителей Англии и Уэльса назвали "джедаизм" своей религией, среди шотландцев таких было 14 тысяч.
Между тем, Бюро национальной статистики Соединенного Королевства не признает "джедаизм" отдельной религией, включая его последователей в число атеистов.