В шотландской полиции обнаружилось десять «джедаев»

Десять сотрудников шотландской полиции при заполнении анкет указали в качестве исповедуемой религии "джедаизм" - в честь рыцарей-джедаев из известной киноэпопеи "Звездные войны", сообщает Би-би-си.

Курьезная информация обнаружилась в результате официального запроса при проведении анализа работы полиции округа Стратклайд в Шотландии.

Выяснилось, что восемь офицеров полиции и двое гражданских сотрудников в анкетах указали "джедаизм" в качестве исповедуемой религии. Полиция округа Стратклайд пока остается единственной известной в Соединенном Королевстве полицейской службой, где работают "джедаи".

Культ рыцарей-джедаев из популярного фильма Джорджа Лукаса "Звездные войны" в Великобритании силен настолько, что в прошлом году братья Барни и Дэниел Джонсы основали Церковь джедаев Соединенного Королевства, последователи которой соблюдают различные джедайские ритуалы, согласно сценарию "Звездных войн".

В ходе национальной переписи населения 2001 года около 390 тысяч жителей Англии и Уэльса назвали "джедаизм" своей религией, среди шотландцев таких было 14 тысяч.

Между тем, Бюро национальной статистики Соединенного Королевства не признает "джедаизм" отдельной религией, включая его последователей в число атеистов.

РИА Новости