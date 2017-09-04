Российские пропагандисты заявили о появлении "боевых кабанов" в украинской армии (видео)

Военное телевидение Украины опубликовало на своем YouTube-канале сюжет о том, как бойцы АТО приручили двух "боевых вепрей". Военные рассказали, что животные сигнализируют о приближении людей к позициям, поэтому их якобы можно использовать вместо собак.

Читайте также"Ватный стон стоит над морем, полыхает вата. То над Крымом пролетает строй ракет крылатых": реакция соцсетей на стрельбы ВСУ

Это стало поводом для российских пропагандистов написать новость о "патрулировании" животными территорий Донбасса в составе боевых расчетов. Так, на одном из прокремлевских ресурсов появился материал "В украинской армии появились боевые кабаны", в котором говорится, что ВСУ используют свиней в служебных целях вместо собак.

Как сообщал УНИАН, в Германии разыскивают актеров на роль "русских" для военных учений НАТО и армии США.