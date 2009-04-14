Под окнами Луценко поставили Жеглова и Шарапова (фото)

11:25, 14 апреля 2009
Курьёзы
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"На плече опера - всегда удача"

Сегодня в Киеве возле здания Министерства внутренних дел Украины в честь 90-летия создания уголовного розыска открыта бронзовая скульптурная композиция «Место встречи изменить нельзя».

Как передает корреспондент УНИАН, композиция представляет собой фигуры известных кинематографических героев одноименного фильма - Глеба Жеглова и Владимира Шарапова.

Как отметил во время торжественного открытия композиции заместитель министра МВД Украины Владимир ЕВДОКИМОВ, «мы еще не успели открыть композицию, как уже появилась примета - коснуться плеча наших героев и прошептать им на ухо все самое сокровенное, и оно обязательно сбудется, поскольку на плече опера всегда находится удача».

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что у него и у его коллег нет сомнения, что это место станет одним из любимых для молодоженов.

«Влюбленных мы будем приветствовать, а туристов охранять», - сказал он.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «сегодня праздник всех тех, кто пошел в самое известное подразделение МВД – уголовный розыск. Надеюсь, что эта композиция возле МВД всегда будет напоминать работникам милиции о том, что вор должен сидеть в тюрьме».

По словам министра, «ни одна бюджетная копейка» не была потрачена на создание этой композиции, средства были от ветеранских организаций органов внутренних дел, добровольные взносы сотрудников милиции.

Фото УНИАН

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