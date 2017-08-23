Полицейский разгуливал по футбольному полю и разговаривал по телефону прямо во время игры (видео)

Türkiye Kupası'nda sıradan bir gün:: Emniyet amiri sahada telefonla konuşarak dolaşıyor. pic.twitter.com/QsStYtlYBW — Tribun Dergi (@tribundergi) August 22, 2017

Поединок Кубка Турции между "Синопспором" и "Иены Амасьяспором" надолго запомнится болельщикам, которые присутствовали на этой игре.

Мало кто знал об этих командах, но благодаря одному человеку эти коллективы будут еще долго на слуху, передает Проспорт.

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Сотрудник полиции задумался, когда разговаривал по телефону прямо во время поединка. Все бы ничего, но делал он это на поле, когда шла сама игра.

Следует отметить, что этот забавный случай произошел на 80-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу хозяев. Сам эпизод на матч никак не повлиял.

Как сообщал УНИАН, ранее во время регбийного матча мужчина выбежал голышом на поле. Эпизод произошел во время игры между сборной Новой Зеландии и сборной, представляющий Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию.