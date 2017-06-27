Мужчина устроил голый забег во время регбийного матча (видео)

Мужчина во время регбийного матча выбежал голышом на поле. Эпизод произошел во время игры между сборной Новой Зеландии и сборной, представляющий Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию, передает "Проспорт".

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Стрикер сидел спокойно в одной рубашке, внимательно наблюдая за игрой, когда выждал удачный момент и выбежал на поле, сбросив с себя одежду.

Мужчину сразу же остановили и вывели с поля, однако он успел наделать шума.

Как сообщал УНИАН, в Австралии летнее солнцестояние отметили масштабным "голым" заплывом.