"Гигантская" чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды (видео)

Во время выпуска прогноза погоды на канадском телевидении в кадр попала гигантская чайка, чем смутила ведущую Сару Джин Стивенс. Об этом сообщает The Huffington Post.

Инцидент произошел в эфире канала Breakfast Television, который базируется в Ванкувере.

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За спиной ведущей метеорологического выпуска транслировался прямой эфир с улицы, и в это время к камере приблизилась чайка.

Стивенс попыталась продолжить эфир, но чайка ее очень отвлекала, и она не смогла сдержать смех. "Так, это очень отвлекает", - произнесла она.

Как сообщал УНИАН, ранее в эфире ирландского телеканала ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана сдуло ветром во время прямого включения. Коллеги, сидящие в студии, начали смеяться. Борьба ведущего со стихий длилась несколько секунд.