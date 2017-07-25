"Стаять, мусара!": во Франковске нетрезвый депутат ругался, пел повстанческих песен и кидался на прохожего

В Ивано-Франковске сегодня утром патрульные задержали 29-летнего депутата Яремчанского горсовета, который был выпившим. Мужчина начал употреблять нецензурную брань, бегать по дороге и попытался напасть на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковска.

«На рассвете 25 июля на улице Гаркуши экипаж патрульной полиции обратил внимание на мужчину, который нарушал общественный покой. Полицейские решили пообщаться с неизвестным, поэтому решили остановиться», - говорится в сообщении.

С криком "Стаять, мусара!" мужчина подбежал к автомобилю патрульных и выкрикивая нецензурную брань, пытаясь оскорбить полицейских, мужчина бегал по дороге. На требование остановить правонарушения он не реагировал и вел себя вызывающе. Когда мужчина попытался ударить прохожего, полицейские его задержали.

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«Задержанным оказался 29-летний житель Яремче, депутат местного совета и, со слов, участник боевых действий. Патрульные доставили его в медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а затем - в городской отдел полиции. Во время общения задержан пел повстанческие песни, употреблял нецензурную брань, подавал свои предложения по улучшению работы патрульной полиции и заявил об похищении народным депутатом Украины депутата Ивано-Франковского областного совета», - говорится в сообщении.

На наглеца за нарушение общественного спокойствия патрульные составили админпротоколы по ст. 173 Куоап (мелкое хулиганство) и ст. 178 КУоаП (появление в общественных местах в пьяном виде).

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