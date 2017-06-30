Пиццу с травкой заказывали?: в Киеве курьер "оригинально" преодолевает стресс из-за плохих клиентов (фото)
Курьер говорит, что зеленое вещество он использует, когда попадаются плохие клиенты.
Курьера одной из пиццерий в Киеве остановили за нарушение правил дорожного движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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"Поведение мужчины было очень неоднозначным - он нервничал и постоянно переспрашивал одни и те же вопросы. Во время поверхностной проверки был найден крафт-пакет, в котором было зеленое вещество растительного происхождения (предварительно, конопля)", - говорится в сообщении.
Как объяснил задержанный, данное вещество он использует, когда попадаются плохие клиенты.
"На место была вызвана следственно-оперативную группу, которая изымала "приправу", - добавили в "Киеве оперативном".