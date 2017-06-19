Украинский пограничник оригинально сделал предложение любимой: подбросил наркотики, а потом задарил розами (видео)

Украинский пограничник Юрий Петрук на пропускном пункте Ягодин Волынской области решил оригинально признаться в любви своей возлюбленной Оксане, которая вместе с мамой ехала из Польши поздравить его с окончанием учебы и провести на службу.

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Когда они пересекали польско-украинскую границу, на машину среагировал служебный пес - пограничники после досмотра обнаружили белый порошок и таблетки.

"Дальше – детальный осмотр автомобиля и допросы не на шутку взволнованной девушки, которая была за рулем. Ей грозил немалый срок. Но финал истории был для нее еще более неожиданным", - говорится в описании к видео.

Когда Оксана стояла напуганная, неожиданно появился ее возлюбленный со 101 розой и сделал ей предложение. Девушка со слезами на глазах ответила "Да".