Украину в рамках программы ООН будет представлять зять Тимошенко

Украину в рамках программы ООН "10 целей тысячелетия" будет представлять зять премьера Юлии Тимошенко и его группа "DVS". Об этом пишет «Таблоид» со ссылкой на "Motodex.info".

"16 марта мы летим в Нью-Йорк. Мы, "DVS", номинированы, и, с нашей песней о шахтерах, будем представлять, в рамках этой программы, Украину", - сообщил Шон Кар в интервью. Как рассказал рокер-байкер, программу "10 целей тысячелетия" проводит Организация Объединенных Наций. Речь идет о таких целях, как борьба с бедностью, незаконная торговля оружием, и так далее. Это своего рода конкурс между странами, кто чего добился в достижении этих целей.