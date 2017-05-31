Ошибка Трампа в сообщении взорвала Twitter: загадочному слову таки дали определение

Президент США Дональд Трамп предложил читателям своего Twitter разгадать значение слова «covfefe».

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе..." - такой незаконченный твит появился в аккаунте президента США Дональда Трампа накануне.

Неизвестное слово вызвало бурю восторга в сети, а Трамп предложил подписчикам догадаться о значении слова.

«Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!» - написал он.

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Этот пост собрал около 150 тыс. лайков, примерно столько же раз запись ретвитнули.

Слово «covfefe» скорее всего было опечаткой, однако за короткое время оно превратилось в самый популярный тренд твиттер и популярный мем в социальных сетях. Позже твит был удален, пишет Foх News.

В базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary уже появилось определение слова.

"Covfefe (сущ.) - когда ты хочешь сказать "освещение", но твои руки слишком малы, чтобы нажать на все нужные буквы на клавиатуре", - иронично пишет автор соответствующей записи в словаре.

Напомним, это уже не первая оплошность Трама в Twitter. Ранее он опубликовал свой самый короткий твит со словом «We» («Мы»), после чего удалил сообщение.