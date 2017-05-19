В США родители выпускников подрались из-за мест в церкви (видео)
11:22, 19 мая 2017Курьёзы
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На зачинщицу потасовки полицейские надели наручники.
Двоих женщин пришлось разнимать полицейским / Скриншот ABC News
В американском штате Теннеси родители учеников подрались из-за мест в церкви, где проходил выпускной их детей. Об этом сообщает ABC News.
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Как сообщает телеканал «360», драку начали две женщины, когда в зал начали входить выпускники школы. Их разняли полицейские, а на зачинщицу потасовки надели наручники.
Ранее громкая музыка в самолете довела до драки пять женщин.
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