В США родители выпускников подрались из-за мест в церкви (видео)

В американском штате Теннеси родители учеников подрались из-за мест в церкви, где проходил выпускной их детей. Об этом сообщает ABC News.

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Как сообщает телеканал «360», драку начали две женщины, когда в зал начали входить выпускники школы. Их разняли полицейские, а на зачинщицу потасовки надели наручники.

Ранее громкая музыка в самолете довела до драки пять женщин.