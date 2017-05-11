Норвежский принц на церемонии празднования 80-летия короля насмешил публику танцами и жестами (видео)
13:29, 11 мая 2017Курьёзы
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Норвежский 8-летний принц на церемонии празднования 80-летия короля насмешил публику танцами и жестами. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Так, на церемонии совместного празднования 80-летия короля Норвегии Харальда и королевы Сони, принцу-внуку стало грустно и он начал танцевать, показывать различные жесты и жеманничать. И этим сильно насмешил публику.
Ранее саудовский принц купил билеты на самолет для 80 соколов.
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