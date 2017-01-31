Саудовский принц купил билеты на самолет для 80 соколов (фото)

Об этом пишет "Вокруг света".

Разговоры о том, что перевозить животных в багажном отделении самолета негуманно, ходят давно. Мол, там слишком тесно и шумно, и домашние любимцы получают стресс. Но арабский принц решил перейти от разговоров к делу и купил отдельные сиденья для своих соколов. И не два или три, а сразу 80.

Пользователь под ником lensoo написал, что фотографию ему прислал знакомый капитан, поэтому в том, что она настоящая, он уверен на 100%.

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Интересно, что остальные пассажиры с пониманием отнеслись к такому соседству. Хотя, возможно, немного завидовали владельцу пернатых. Соколиная охота – одно из любимых занятий арабов. И их содержание настолько привычное дело, что многие авиакомпании, в том числе Eithad, Emirates и Qatar, позволяют перевозить птиц в салоне.

О любви к главному символу ОАЭ говорит прежде всего тот факт, что он изображен на гербе государства. И тому, что соколы летают в салоне самолета рядом с людьми, не нужно удивляться. В период с 2002 по 2013 год правительство страны выдало 28 000 соколиных паспортов, так что мы еще не раз их увидим.