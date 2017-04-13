Семь раз отмерять, один раз объехать: на киевской окружной маршрутчик показал, как не стоит "экономить" (фото)
17:31, 13 апреля 2017Курьёзы
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В киеве маршруточник решил срезать путь на окружной, но застрял.
Водитель маршрутки решил сократить путь / kiev.dtp
В Киеве водитель маршрутки №558 попытался развернуться в неположенном месте и застрял.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Случай произошел в четверг днем, 13 апреля, на Окружной дороге.
"Киев, Окружная. Водитель маршрутки решил сократить путь и развернулся. Застрял надежно. Сэкономил", - написал автор поста.
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