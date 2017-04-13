Семь раз отмерять, один раз объехать: на киевской окружной маршрутчик показал, как не стоит "экономить" (фото)

В киеве маршруточник решил срезать путь на окружной, но застрял.

В Киеве водитель маршрутки №558 попытался развернуться в неположенном месте и застрял. Читайте такжеСтоя на капоте на полном ходу: в сети появилось видео "каскадерской" кражи на трассе Киев - Ковель Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Случай произошел в четверг днем, 13 апреля, на Окружной дороге. "Киев, Окружная. Водитель маршрутки решил сократить путь и развернулся. Застрял надежно. Сэкономил", - написал автор поста.

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