Обама пытался попасть в Белый дом через окно

44-ый президент США Барак Обама попытался попасть в Белый дом через окно.

Как сообщает нью-йоркское издание Daily News, события развивались следующим образом. Президент США по дороге в Овальный кабинет приметил дверь и, посчитав, что именно таким образом он сможет попасть в свой кабинет, попытался в нее войти. Однако, дверь оказалась большим окном, и главе государства не удалось попасть внутрь. По мнению журналистов издания, невнимательность Обамы могла быть вызвана тем, что он очень расстроился, узнав, что все члены Палаты представителей США от Республиканской партии отказались поддержать его антикризисный план. Подобного рода конфузы, отмечает Daily News, случались с руководителями страны и раньше. Так, предшественник Обамы в Белом доме - Джордж Буш, безуспешно пытался покинуть пресс-конференцию в Пекине через закрытую дверь.

Эхо Москвы