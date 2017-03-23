В день убийства Вороненкова Путин собрался на спектакль "Последняя жертва"

Президент РФ Владимир Путин 23 марта во второй раз за последние месяцы попытается посетить Малый театр. Предыдущий визит был отменен из-за убийства российского посла в Турции, сообщает Дождь.

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Владимир Путин собирается на спектакль по комедии Алексея Островского "Последняя жертва". Об этом рассказали два приглашенных на мероприятие человека. Утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин собирается вечером на "культурное мероприятие".

После того, как пришла информация об убийстве Вороненкова, Песков не ответил на вопросы СМИ, в силе ли планы президента РФ.

Отмечается, что Владимир Путин собирался на спектакль в Малый театр еще в декабре прошлого года, но визит пришлось отменить из-за убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит сегодня, 23 марта, в центре Киева. В результате стрельбы также были ранены его охранник и нападавший, который позже скончался от сквозного ранения в голову.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую екс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений. "Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича относительно введения в Украину российских войск.