В России сотрудник полиции проиграл в казино изъятые у мошенников деньги

Суд в Магнитогорске признал виновным сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отделения полиции, который похитил 300 тысяч рублей (более $5 тысяч), проходившие как вещдок. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщает Znak.com.

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Деньги изъяли в рамках расследования уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды. Сначала осужденный брал небольшие суммы денег из вещдока и ставил их на спортивный тотализатор в надежде выиграть и вернуть взятые средства. Но ему не везло.

Тогда он похитил крупную сумму и поехал в Москву и Краснодарский край, где пытался отыграться в казино. Но и тут удачи не сыскал. После этого мужчина некоторое время жил в Сочи, работая официантом, а потом вернулся домой, где его уже ждали бывшие коллеги.