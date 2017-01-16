В сети набирает популярности видео с Трампом-аккордеонистом

15:07, 16 января 2017
Курьёзы
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В сети набирает популярности видео с Трампом-аккордеонистом, который сопровождает свою речь «успокаивающими мелодиями».

Трамп выполняет

Смонтированный ролик обнародовал видеограф Хью Паркинсон, «разместив» в руках Трампа музыкальный инструмент. На пресс-конференции будущий президент Штатов активно размахивал руками, что и послужило проводом сделать с Трампа аккордеониста.

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В аннотации к видео сказано, что Трамп выполняет «успокаивающие мелодии».

За три дня видео собрало более 350 тысяч просмотров.

Напомним, в октябре прошлого года стало популярным видео дебатов Трампа и Клинтон, на котором они поют на украинском.

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Теги: #Трамп#курьезы#видео