В сети набирает популярности видео с Трампом-аккордеонистом
15:07, 16 января 2017Курьёзы
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В сети набирает популярности видео с Трампом-аккордеонистом, который сопровождает свою речь «успокаивающими мелодиями».
Трамп выполняет «успокаивающие мелодии» / Скриншот
Смонтированный ролик обнародовал видеограф Хью Паркинсон, «разместив» в руках Трампа музыкальный инструмент. На пресс-конференции будущий президент Штатов активно размахивал руками, что и послужило проводом сделать с Трампа аккордеониста.
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В аннотации к видео сказано, что Трамп выполняет «успокаивающие мелодии».
За три дня видео собрало более 350 тысяч просмотров.
Напомним, в октябре прошлого года стало популярным видео дебатов Трампа и Клинтон, на котором они поют на украинском.
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