В Канаде пьяных водителей будут доставлять в тюрьму под песни Nickelback

Об этом говорится в сообщении полиции Кенсингтона в Facebook.

Сотрудники полиции проинформировали, что до конца года будут активно ловить дураков, "которые считают, что могут и пить, и водить". Таким нарушителям обещают «огромный штраф», «уголовное обвинение» и песню Nickelback.

«Пожалуйста, давайте не будем портить отличную раскрытую копию (кассеты – ред.) Nickelback. Вы не будете пьяными садиться за руль, а мы не заставим вас слушать это», – говорится в сообщении полиции.

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Полицейские посоветовали горожанам заранее планировать свой отдых – записать номер такси или остаться у друзей после празднования, чтобы не садиться за руль в нетрезвом состоянии.