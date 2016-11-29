"Особые технологии": в Киеве коммунальщики дождались снега и бросились укладывать асфальт (фото, видео)
17:37, 29 ноября 2016Курьёзы
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В Киеве коммунальщики, как только выпал снег, начали укладывать асфальт на Лесном массиве.
Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Вадим Дмитрук, обнародовав видео.
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"Наверное, летом в Укравтодоре не было времени, чтобы постелить асфальт? Метро Лесная. 29.11.2016. P. S. У нас, видимо, особые технологии", - говорится в его сообщении.
В "Киевавтодоре" уже отреагировали на это видео, заверив, что работы выполнял "Киевводоканал".
Также очевидцы заметили коммунальщиков, которые укладывали асфальт прямо на кучи снега, не расчищая его, и на улице Тростянецкой.
Коммунальщики укладывали асфальт в снег / facebook.com/volodymyr.karas
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