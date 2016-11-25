С Путиным на носу: в России обнаружили "самую патриотическую" яхту страны (фото)

10:53, 25 ноября 2016
Курьёзы
3957 0

В сети появились фото "необычной" яхты, на носу которой размещена скульптура президента РФ Владимира Путина.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовала жительница Петрозаводска Екатерина Ващенко.

Читайте также"Что такой серьезный?": Путин пообещал работникам "Калашникова" хорошее настроение (видео)

"По просьбам, снова показываю самую патриотическую яхту!" - написала она в подписи к своему посту.

Также Ващенко рассказала, что это судно она нашла в своем родном городе.

 Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Путина Песков после скандала с часами решил арендовать яхту за 385 тысяч евро в неделю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter