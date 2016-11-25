С Путиным на носу: в России обнаружили "самую патриотическую" яхту страны (фото)
10:53, 25 ноября 2016Курьёзы
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В сети появились фото "необычной" яхты, на носу которой размещена скульптура президента РФ Владимира Путина.
Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовала жительница Петрозаводска Екатерина Ващенко.
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"По просьбам, снова показываю самую патриотическую яхту!" - написала она в подписи к своему посту.
Также Ващенко рассказала, что это судно она нашла в своем родном городе.
Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Путина Песков после скандала с часами решил арендовать яхту за 385 тысяч евро в неделю.
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