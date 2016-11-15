В США мужчина уличил жену в измене с помощью беспилотника (видео)

Об этом сообщает The Daily Mail.

Полученное с помощью дрона видео он обнародовал в Сети, и оно практически сразу же стало популярным, собрав менее чем за сутки почти 750 тысяч просмотров.

Мужчина, называющий себя в Интернете ugleee, на видео говорит, что "пошел" за своей женой сразу же, как только она вышла за дверь. Через пару кварталов она встретилась с другим мужчиной и села к нему в машину.

Оскорбленный изменой мужчина рассказал, что заподозрил жену после того, как получил звонок от неизвестного, который рассказал некоторые детали из ее личной жизни.

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"Восемнадцать чертовых лет прошло! Восемнадцать лет как будто коту под хвост! У нас был хороший брак, я думал, что это был очень хороший брак. Пожалуй, нет. Восемнадцать лет. Что же, пошла ты!", – выкрикивал он, комментируя снятый видеоролик.

Он заявил, что до этого пытался следить за женой лично, однако эти попытки не имели успеха. Вывести на чистую воду предательницу он смог лишь с помощью квадрокоптера.

Многие из комментаторов видео считают, что запись является подлинной, однако были и такие, которые назвали ролик фальшивкой, созданной с целью заработать деньги на рекламе.