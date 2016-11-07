В сети появился ролик о Саакашвили "До свидания, Миша!" (видео)
15:54, 07 ноября 2016Курьёзы
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В сети появилось видео "прощания" с Михаилом Саакашвили, в котором под известную песню об олимпийском мишке собрали кадры из жизни экс-губернатора.
Видео на своем канале YouTube опубликовало издание Таймер, которое связывают с одесским сепаратистом Игорем Марковым.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили сегодня заявил об отставке с поста главы Одесской области.
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