У Порошенко уже ждут заявление Саакашвили об отставке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Если Кабинет министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку Саакашвили», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВсе документы на увольнение Саакашвили уже поданыПри этом в Администрации президента отметили, что будут проанализированы настоящие основания для его увольнения.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.

Саакашвили в мае 2015 года был назначен председателем Одесской ОГА. Ранее сегодня об отставке объявил глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.