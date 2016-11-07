У Порошенко уже ждут заявление Саакашвили об отставке
15:14, 07 ноября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ об увольнении Михеила Саакашвили с должности председателя Одесской областной государственной администрации, если правительство внесет соответствующее представление.
Саакашвили принял решение уйти в отставку / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Если Кабинет министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку Саакашвили», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВсе документы на увольнение Саакашвили уже поданыПри этом в Администрации президента отметили, что будут проанализированы настоящие основания для его увольнения.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.
Саакашвили в мае 2015 года был назначен председателем Одесской ОГА. Ранее сегодня об отставке объявил глава полиции Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
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