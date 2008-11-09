В Храме Гроба Господня подрались монахи

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошла драка между армянскими и греческими монахами, сообщает AP.

Разнимать враждебные стороны пришлось полиции. Она задержала по одному монаху с каждой стороны для проведения допросов.

Сообщается, что монахи начали драку из-за приготовлений к ежегодной церемонии, проводимой армянскими священнослужителями. Они отмечают произошедшее в IV веке обретение Животворящего Креста.

Считается, что Храм Гроба Господня стоит на месте, где Христос был распят и захоронен, а затем воскрес.

Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв.

Священнослужители конфликтуют друг с другом, и порой дело доходит до драк, в которые приходится вмешиваться израильской полиции. Предыдущее столкновение между греческими и армянскими христианами в иерусалимском храме произошло в 2008 году на Вербное воскресенье.