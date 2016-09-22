Во Владивостоке предприимчивый россиянин пьет водку прямо в магазине, чтобы не платить (видео)

Во Владивостоке предприимчивый мужчина научился пить водку так, чтобы не платить за нее. Он это делает прямо в магазине, а потом спокойно уходит.

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По информации источника местного издания VL.ru в правоохранительных органах, 34-летний гражданин неоднократно посещал торговые точки в различных районах города, где залпом выпивал бутылку водки объемом 0.5 или 0.7 литра. После этого он нетрезвой походкой шел к выходу, где его останавливали сотрудники охраны и просили оплатить спиртное.

Но мужчина делал вид, что не понимает, о чем речь, и сообщал, что на полке уже стояла пустая бутылка и он из нее ничего не пил.

Несколько раз правоохранители выписывали ему штраф, но иногда злоумышленнику удавалось безнаказанно уйти из магазина. Однажды сотрудники магазина вызвали ему скорую, так как после выпитого похититель спиртного почувствовал себя плохо.

Любитель бесплатного спиртного продолжает посещать торговые точки Владивостока. Издание отмечает, что за подобные поступки уголовная ответственность мужчине не грозит, ущерб составляет всего несколько сотен рублей.