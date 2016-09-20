"Что такой серьезный?": Путин пообещал работникам "Калашникова" хорошее настроение (видео)

Видео выступления Путина перед работниками концерна опубликовал телеканал RT.

"Концерн будет развиваться, у вас в связи с этим будет хорошее настроение, с которым вы будете на работу ходить, а потом с таким же настроением на работу возвращаться", - выразил надежду Путин.

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"Что ты такой серьезный?" - тут же обратил он внимание на выражение лица одного из работников, который остался за кадром.

"Не верит", - предположил он и рассмеялся вместе с присутствующими. Путин также сам изобразил выражение лица работника.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Крым в ответ на вопрос пенсионеров об индексации пенсий пожелал им хорошего настроения: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - сказал премьер. Эти слова стали популярным мемом в интернете.