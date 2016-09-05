Стюард провел инструктаж пассажиров самолета голосами персонажей из мультфильмов

Видео 2 сентября опубликовала на YouTube коллега Зака Джорди Элизабет. За три дня ролик посмотрели более 2,5 млн человек.

Зак Хаумесер разговаривает голосами Даффи Дака, Багза Банни, Элмера Фада, Птички Твитти и других героев американского мультсериала "Веселые мелодии".

Также у талантливого стюарда есть собственное кукольное шоу, которое он публикует в своем блоге.