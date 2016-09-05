Стюард провел инструктаж пассажиров самолета голосами персонажей из мультфильмов
15:58, 05 сентября 2016Курьёзы
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В сети стало популярным видео, в котором бортпроводник американской авиакомпании Southwest Airlines Зак Хаумесер рассказывает правила поведения в самолете голосами персонажей из мультфильмов.
Также у талантливого стюарда есть собственное кукольное шоу / скриншот видео
Видео 2 сентября опубликовала на YouTube коллега Зака Джорди Элизабет. За три дня ролик посмотрели более 2,5 млн человек.
Зак Хаумесер разговаривает голосами Даффи Дака, Багза Банни, Элмера Фада, Птички Твитти и других героев американского мультсериала "Веселые мелодии".
Также у талантливого стюарда есть собственное кукольное шоу, которое он публикует в своем блоге.
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