Клинтон Vs банка огурцов: кандидат в президенты доказывала в прямом эфире, что у нее нет проблем со здоровьем

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Как отмечается, Клинтон приняла участие в программе Джимми Киммела.

По ее словам, все спекуляции о ее здоровье «нелепы».

На вопрос Киммела о том, правда ли то, что говорят о ней, Клинтон протянула свою руку и предложила проверить пульс, чтобы убедиться, «жива ли» она.

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В начале августа пользователи соцсетей обсуждали состояние здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в связи с появившимися снимками, на которых экс-госсекретарь с трудом преодолевает несколько ступенек.

На сайте GettyImages указано, что фотография была сделана 24 февраля - Клинтон тогда поскользнулась, поднимаясь по лестнице.

По информации издания, нынешние проблемы Клинтон со здоровьем могут быть связаны с перенесенной ею травмой головного мозга. Это уже не первый случай, когда общественность обращает внимание на здоровье кандидата в президенты.