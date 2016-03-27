В Британии кошку по ошибке отправили посылкой

Выяснилось, что животное было отправлено в коробке вместе с DVD из одного города в другой якобы по ошибке, передает Би-би-си. Кошка по кличке Капкейк провела в посылке 8 дней. По словам ветеринаров, она страдала от обезвоживания, однако в целом здорова.

Читайте такжеВ Новой Зеландии кошка "коллекционирует" соседские трусы и носкиПо микрочипу удалось установить личность и адрес хозяйки животного - это Джулия Бэгготт, проживающая в городе Вортинг в графстве Сассекс.

Хозяйка заявила ветеринарам, что понятия не имеет, как ее кошка оказалась в посылке.