Верховную Раду предлагают переименовать в ДУПу – петиция

18:21, 18 июля 2016
Курьёзы
2356 1

На сайте президента Украины появилась петиция о переименовании Верховной Рады.

вр вру рада верховна верховная / УНИАН

Предложение о переименовании Верховной Рады в Государственную Украинскую Парламентскую Ассамблею (в украинском языке сокращенно ДУПА) зарегистрировали в разделе электронных петиций на сайте президента.

Читайте такжеВыявлен механизм спецслужб РФ по "накрутке" голосов под петициями к Порошенко - СБУ«В выполнение Закона Украины № 317-VIII, а также руководствуясь тем фактом, что название "Верховная Рада" является идентичным с названием высшего органа государственной власти СССР, просим Вас переименовать Верховную Раду в Государственную Украинскую Парламентскую Ассамблею. Такое название является общепринятым в Европе, и должно подчеркнуть европейскую идентичность современной Украины и вектор ее цивилизационного выбора», - объяснили свою мотивацию авторы обращения.

petition.president.gov.ua

На момент написания новости петиция собрала 40 голосов из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей остается 89 дней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter