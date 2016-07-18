Верховную Раду предлагают переименовать в ДУПу – петиция

Предложение о переименовании Верховной Рады в Государственную Украинскую Парламентскую Ассамблею (в украинском языке сокращенно ДУПА) зарегистрировали в разделе электронных петиций на сайте президента.

Читайте такжеВыявлен механизм спецслужб РФ по "накрутке" голосов под петициями к Порошенко - СБУ«В выполнение Закона Украины № 317-VIII, а также руководствуясь тем фактом, что название "Верховная Рада" является идентичным с названием высшего органа государственной власти СССР, просим Вас переименовать Верховную Раду в Государственную Украинскую Парламентскую Ассамблею. Такое название является общепринятым в Европе, и должно подчеркнуть европейскую идентичность современной Украины и вектор ее цивилизационного выбора», - объяснили свою мотивацию авторы обращения.

На момент написания новости петиция собрала 40 голосов из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей остается 89 дней.