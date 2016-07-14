Двое морских пехотинцев ВМС США во время охоты на покемонов поймали преступника

Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на канал NBC Los Angeles.

Морпехи охотились за персонажами в парке Фуллертон. В какой-то момент игра внезапно приостановилась. В ожидании продолжения игроки обратили внимание на мужчину, который подошел к женщине с тремя детьми, после чего те разбежались. Затем он подошел к другой матери с двумя детьми. Когда мужчины заметили, что прохожий пристает к одному из мальчиков на детской площадке, они решили действовать.

Военные погнались за мужчиной, к ним присоединился еще один человек, ставший очевидцем сцены с мальчиком. Они не давали ему скрыться до приезда сотрудников полиции. В результате стражи порядка арестовали мужчину по подозрению в домогательстве к детям.

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Как выяснилось позже, задержанный 39-летний Джейкоб Келлс находится в розыске за многочисленные преступления, в том числе за покушение на убийство с применением огнестрельного оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.

Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля. Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками.