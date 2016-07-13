Экспансия Pokémon Go: музей Холокоста в США просит посетителей не ловить виртуальных монстров

Как и многие другие достопримечательности, музей и военное кладбище поддерживаются в стремительно набирающей популярность игре. Об этом пишет The Guardian.

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Музей Холокоста используется как Pokéstop – место, где игроки могут получить дополнительные бонусы.

Пресс-секретарь музея сообщил, что сейчас администрация пытается добиться удаления из игры, посколку ловля покемонов в мемориале жертв нацизма "чрезвычайно неуместна".

Администрация Арлингтонского кладбища пока говорит о превентивных мерах. В то же время отмечается, что будет не так просто понять играет посетитель на своем мобильном телефоне или пользуется приложением мемориала.

Разработчики игры пока не ответили на запрос о возможности удаления определенных достопримечательностей из Pokemon Go.

Один из госпиталей в Голландии также обратился с призывом ко слишком рьяным поклонникам игры с просьбой "не охотиться" на монстров в здании, поскольку несколько раз они заходили в помещения с ограниченным доступом.

Академический медицинский центр в Амстердаме в своем "Твиттере" разместил картинку с Пикачу в пеленках с подписью: "У нас здесь действительно есть больной покемон, но мы хорошо ухаживаем за ним. Пожалуйста. Не ходите его проведывать!"

Как известно, в игре Pokemon Go используется дополненная реальность. Игрокам нужно ходить по реальным объектам, чтобы находить рядом с ними виртуальных монстров.